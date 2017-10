Nagold Junge Menschen sind ein Gesundbrunnen für ihn

Nagold. Während andere es im Ruhestand langsam angehen lassen, legte Günther im Rentenalter noch einmal richtig los: Er half mit, die SRH Hochschule in Calw aufzubauen, unterrichtete dort und war maßgeblich an der Gründung des Jugendforschungszentrums (JFZ) in Nagold beteiligt. Bis heute ist er dessen Leiter und hält zwei- bis dreimal die Woche Vorlesungen an der Dualen Hochschule, Campus Horb. Auch an deren Aufbau hat der Professor für Physik mitgearbeitet. Schon in der Schule konnte sich Günther – ganz im Gegensatz zu vielen anderen – am meisten für die naturwissenschaftlichen Fächer begeistern. "Aber interessiert hat mich eigentlich alles", erinnert er sich. Bis auf Latein. Das habe ihm erst beim "zweiten Durchgang" gefallen – nämlich, als er seinem Sohn helfen und sich dafür nochmals einlesen musste, erzählt er und lacht sein ansteckendes Lachen.

Nach seinem Abitur am Goldberg-Gymnasium in Sindelfingen studierte der gebürtige Frankfurter dort Physik "mit einem starken technischen Einschlag." 1970 machte er seinen Abschluss. An der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg war Günther in der Lehrerausbildung für Physik und Mathe tätig. Sein Referendariat machte er an der Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen, am Max-Planck-Institut in Stuttgart schrieb er später seine Doktorarbeit.

Dem Unterrichten blieb Günther auch später treu: Jahrelang arbeitete er an der heutigen Dualen Hochschule Stuttgart, damals Berufsakademie, als Leiter des technischen Bereichs. 1988 bekam er ein wegweisendes Angebot des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: In Horb sollte ein weiterer Campus der Berufsakademie aufgebaut werden. Günther sollte dabei helfen und sie später leiten. Zwei Jahre später eröffnete der heutige Campus der Dualen Hochschule mit drei Studiengängen und 54 Studenten. "Heute sind es mehr als 1000 Studenten und es gibt eine riesige Fülle an Fächern", staunt Günther, der die Akademie bis zu seinem Ruhestand 2002 leitete. Noch heute fährt der Herrenberger mehrmals die Woche nach Horb und hält Vorlesungen an seinem alten Arbeitsplatz. "Ich bin ja Gott sei Dank noch fit", lächelt er.