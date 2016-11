Nagold Junge Künstler präsentieren sich

Wenn angehende Musiker in die Tasten greifen, die Flöte pusten oder mit dem Bogen schwingen, schmelzen Zuhörerherzen im Takt der Musik dahin. Allerdings geht das nicht ohne eine gewisse Anspannung und es wäre schwer einzuschätzen, wer diese Auftritte intensiver erlebt – Solisten, ihre Musikpädagogen oder die Eltern.

Mehrere Pianisten standen auf dem Vorspielprogramm und sie zeigten, wie individuell ein Spieler dasselbe Instrument je nach eigener Auffassung handhaben kann. Während der Anschlag von Anna Kwiring und Laura Braun in barocken Miniaturen sanft und gefühlvoll wirkte, nahm Viktoria Konschuh die Tasten im schnellen Satz der Sonatine von Muzio Clementi etwas konkreter in Anspruch.

Christian Ehnes wagte sich an ein Allegro von Wolfgang Amadeus Mozart und spielte das anspruchsvolle Stück fast auswendig, sein Bruder Manuel begleitete überaus aufmerksam den Geiger Arno Schmidlechner im besonnenen Czardas. Auch die um einiges ältere Klavierspielerin Samira Breitling (Gast) passte penibel auf, dass der Celloklang ihrer Schwester Sofia in der Allemande von Willem de Fesch problemlos zum Ausdruck kommen konnte. Übrigens: Begleitkunst ist eine überaus verantwortungsvolle Aufgabe, sie entscheidet in hohem Maße über das musikalische Gesamtergebnis.