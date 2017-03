Nagold Jubiläumskonzert steht vor der Tür

Rohrdorf. Die Vereinsverantwortlichen, allen voran Vorsitzender Gottfried Klein, blickten in der Jahreshauptversammlung auf die Aktivitäten im Jahr 2016 zurück. Neben einem Diavortrag, Auftritten zum Ständchen-Singen, dem sogenannten "Vakanz-Schoppen" Ende Juli und dem Jahresausflug im September ins Allgäu, bestritten die Sänger im Juni ihr Jahreskonzert mit dem Titel "Atemloser Männergesang" unter der Leitung von Daniel Kluge. Insgesamt absolvierten die 17 aktiven Sängerinnen und Sänger mit 44 Auftritten acht weniger als noch in 2015. Als Gastsänger wurde Burkhard Siegel neu in die Sangesgruppe aufgenommen. Er unterstützt den Chor bis zum Jubiläumskonzert am 27. Mai.

Bereits zum 21. Mal berichtete Karl Sackmann als Kassier über die finanzielle Situation des Vereines, der im vergangenen Jahr ein Minus erwirtschaftet hat. Nach geprüfter Kasse wurde die Entlastung der Vorstandschaft vorgeschlagen, welche einstimmig erteilt wurde.

Proben wichtig für die Geselligkeit