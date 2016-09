Nagold Johanniter suchen Verstärkung

Nagold. Der noch junge Ortsverband Horb-Nagold der Johanniter-Unfallhilfe entwickelt sich gut. Erst im Mai gegründet, hat er bereits 15 Mitglieder bei den Erwachsenen und der erste größere Sanitätsdienst steht auch schon an: Am Wochenende wird von Freitag bis Sonntag das Stadtfest in Horb betreut.