Nagold Jeder mit Fantasie und Ideen kann das

Man sieht also: Die Eisenbahnfreunde brauchen entsprechendes Vorwissen, etwa über Feinmechanik, Schaltkästen, Holzbau oder im Hinblick auf den Umgang mit Farben und Klebstoff. Über meine nur spärlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in diesen Bereichen schweige ich sicherheitshalber, denn das Nagolder Modell ist Eisenbahnromantik für Fortgeschrittene.

Am Anfang muss nämlich erst ein Holzgestell aufgebaut werden, auf dem Schienen verlegt und Gebäude aufgestellt werden. Am Beginn steht eine laute Kreissäge. Laut zertrennt sie das flache Holz, auf dem einmal künstliche Blumen gedeihen und historische Dampfloks über leicht geschwungene Schienenwege zuckeln.

"Das kann jeder", beschwichtigt Patrick Hegel, man brauche nur "Fantasie, Interesse und Ideen". Viele Mitglieder der Eisenbahnfreunde haben sich ihr Hobby aus Kindheitstagen hinübergerettet ins Erwachsenenalter: "Als Kind hatte ich schon eine Märklin und die Anlage von meinem Opa", erklärt Hegel. Am Anfang gehe es los mit der Eisenbahn, die "unter dem Tannenbaum im Kreis fährt", ergänzt Jan Benzing.

Sie soll auch mein Anfang werden. Meine Aufgabe: Die feinen Schwellen und die Schienen seitlich innen und außen bemalen, damit sie wieder realistischer aussehen.

Keine schwere Aufgabe. "Pinsel in den Farbtopf tauchen, abstreichen, anmalen und von vorne", denke ich.

Am Modell bauen "kann jeder"

"Viel hilft nicht viel", tönt es – zu viel Farbe auf dem Pinsel gehabt, ich gelobe Besserung: "Okay, ich nehme jetzt weniger." "Seitlich, nicht oben anmalen", weist Jäger an. Hab vergessen, dass ich nur die Seiten anmalen soll, ich sage daher nur ein kurzes "Ah stimmt". "Längs streichen" – "Okay, also keine Massenabfertigung, sondern jede Schwelle einzeln", sage ich.

Auch Züge aufs Gleis zu setzen, ist keine so einfache Übung, wie sie auf einen flüchtigen Blick erscheint. "Je schmaler der Radabstand, desto schwieriger", erklärt Hegel. Schon versuche ich, mehrere Dutzend Waggons aufs Gleis zu bringen. Dazu braucht man viel Fingerspitzengefühl. Eine zitterige Bewegung und das Rad fährt auf den Schwellen.

Jäger meint nicht umsonst: "Man braucht Geduld, schnell mal was machen, geht nicht." Wenn man aber mal angefangen hat, "ist man wie in einer anderen Welt". Darin liegt der Reiz dieses Hobbys. In die Aufgabe versunken, wirkt die filigrane Arbeit an der Modelleisenbahn geradezu meditativ. Die Kunst ist, Berge, Hügel und Schienen wie natürlich aussehen zu lassen.

Die Modellbauer wissen: "Fertig ist man nie. Das Fertige schaut man schon gerne an", so bringt es Benzing auf den Punkt. Doch es gehe um das Gesamte, von der Sperrholzplatte zur filigran geformten Landschaft.

Das ist Eisenbahnromantik für Fortgeschrittene: Sie beginnt erst einmal ganz unromantisch. Doch wer den Anfang überwunden hat, wird mit diesem Hobby vielleicht nicht mehr aufhören wollen.

Die Eisenbahnfreunde treffen sich immer mittwochs ab 19 Uhr, um an ihrer ständigen Ausstellung beim Teufelareal zu arbeiten. Die Modelleisenbahn bildet in Ausschnitten die Strecke zwischen Horb und Pforzheim originalgetreu im Maßstab 1:87 nach. Die Miniaturgebäude zeigen den Zustand vom Anfang der 1960er-Jahre. Interessierte Noch-Nicht-Mitglieder können sich unter info@eisenbahnfreunde-nagold.com für einen unverbindlichen Besuch anmelden.