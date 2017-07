Nagold Jahresfest wird zum Baustellenfest

Im Laufe des Tages fanden mehrfach Baustellenführungen statt, bei denen die Interessierten Gelegenheit hatten, sich rund um das neu entstehende Gebäude zu informieren. Dort sollen ab nächstem Jahr auf zwei Etagen 24 Einzelzimmer mit Dusche und WC für Bewohner in drei Wohngruppen entstehen. Das Gebäude wird barrierefrei gestaltet, auch wird ein Aufzug eingebaut.

Bislang wohnten nur Männer im Lebenszentrum. Der bestehende Wohntrakt wird in einem weiteren Bauabschnitt saniert und in Büros und Funktionsräume umgebaut. Im neuen Haus können dann ab nächstem Jahr auch Frauen betreut wohnen, die nach einer Reha im zweiten Teil eine mehrmonatige Therapie, auch Adaption genannt, durchlaufen, um den Weg aus Sucht und Abhängigkeit zu bewältigen.

Link erläuterte hierzu, dass in vier- bis sechsmonatigen Therapien eine berufliche und soziale Wiedereingliederung angestrebt werde, die neben einem geregelten Tagesablauf auch ein Arbeitstraining und Selbstverpflegung beinhaltet.

Insgesamt sind 15 Personen beim Lebenszentrum Ebhausen beschäftigt, darunter auch Auszubildende und Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), die das regelmäßig im Sommer stattfindende Jahresfest gemeinsam mit den 18 Bewohnern auf die Beine stellten und nach dem Gottesdienst und der ersten Baustellenbesichtigung ein gemeinsames Mittagessen mit Gegrilltem und Salaten anboten. Der Andrang war riesengroß, viele Ehemalige kamen auf Einladung, um am Nachmittag an der Ehrung für mindestens dreijährige Abstinenz teilzunehmen. Sie erhielten hierfür eine anerkennende Urkunde. In dieser Zeit zeigten die Bewohner ihre kreativen Beiträge, die sie für das Fest vorbereitet hatten und die FSJ-lerin Sybille Rist spielte auf der Gitarre.

Die Finanzierung der umfangreichen Baumaßnahmen erfolgt aus Rücklagen und Bankdarlehen sowie durch Spenden. Gerne möchte das Lebenszentrum einen "Raum der Stille" einrichten, die Gemeinschaftsräume ausstatten und eine Photovoltaikanlage für die Erzeugung von eigenem Strom einbauen lassen. Hierfür ist die Einrichtung jedoch auf weitere finanzielle Unterstützung angewiesen.