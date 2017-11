Nagold Inliner-Rennstrecke für Wintersportabteilung

Damit das so bleibt, hat der Gemeinderat der Stadt jetzt einstimmig einen außerplanmäßigen Zuschuss für den Bau einer festen, eigenen Rennstrecke für die ausrichtende Wintersportabteilung des VfL Nagold auf den Weg gebracht. Insgesamt 16.000 Euro werden dafür aus der Liquiditätsreserve der Stadt entnommen, weitere 7500 Euro addieren sich dazu aus einem Zuschuss des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), den dieser ebenfalls für den Ausbau der künftig festen Nagolder Turnier-Strecke für Inliner gewährt.

Bereits zweimal in den letzten Jahren konnte die Wintersportabteilung des VfL Nagold die Deutschen Meisterschaften im Parallelslalom der Inliner ausrichten – bisher allerdings auf öffentlichen Straßen. So 2015 in Rohrdorf auf der K4339 (Straße in Richtung Walddorf) und in diesem Jahr in Iselshausen auf der Ortsumfahrung von Iselshausen nach Mötzingen (Kreisstraße 4346). Laut einer Information des Deutschen Skiverbandes (DSV) sei der VFL Nagold einer der wenigen Vereine, der in der Lage sei, diesen anspruchsvollen Wettbewerb auszurichten. Denn nicht überall seien solch besonders beschaffenen Straßen vorhanden.

Worauf es ankommt beim Inline-Slalom und mehr noch beim Inline-Parallelslalom: Es braucht einen besonders schnellen Apshalt bei gleichzeitig idealem Gefälle der Strecke, damit die Inliner schnell auf Geschwindigkeit kommen – die im Wettbewerb schon einmal 60 Stundenkilometer und mehr betragen kann. Außerdem gäbe es besondere Anforderungen an die Streckenlänge, -breite und den "Auslauf" am Ende der Strecke sowie die Möglichkeit, Zuschauer direkt ans Wettkampfgeschehen heranzubringen – was zudem die Bereitstellung von ausreichendem Parkraum im Umfeld der Rennstrecke bedingt.