Nagold Inline-Elite zu Gast in Nagold

Nagold. Da die neue Strecke auf dem Eisberg noch nicht fertiggestellt ist, erhielt der VfL noch einmal die Genehmigung für die Ortsumfahrung von Iselshausen nach Mötzingen (Kreisstraße 4346). Diese wird dann zur Rennstrecke für Deutschlands Inline-Elite. In Höhe des alten Makadamwerkes wird die Startrampe aufgebaut. Am Makadamwerk stehen dann auch die Zelte für Catering und Tombola. Das Kinderrennen Skitty wird am Sonntag wieder auf der Mötzinger Straße im Wohngebiet neben der Bahn-Station stattfinden.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Inline-Parallelslalom duellieren sich Deutschlands beste Läufer. Aus der 1,6 Meter hohen Rampe startend erreichen die Läufer in kurzer Zeit höchste Geschwindigkeiten, um dann den mit rund 60 Kippstangen bestückten Parcours hinunter zu jagen. Die Rennen finden bei jedem Wetter statt. Die Spezialisten ziehen dann einfach ihre Regenrollen auf.

Am Samstag, 17. Juni, wird gegen 9.30 Uhr mit zwei Qualifikations-Läufen begonnen. Gegen 13.45 Uhr beginnt der spannende Parallelslalom um die Deutsche Meisterschaft. Am Sonntag, 18. Juni, startet der Baden-Württembergische Inline-Cup um 9.30 Uhr. Auch hier sind zwei Durchgänge zu absolvieren. Gegen 13 Uhr findet das beliebte Skitty-Rennen statt.