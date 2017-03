Nagold INGpark: Kontinuierliche Expansion erwartet

Denn gesucht seien für Ansiedlungen auf dem INGpark in erster Linie reine gewerbliche oder industrielle Produktionsbetriebe, die in der Regel Flächen zwischen zwei und drei Hektar benötigten. Insofern sei die Ansiedlung des reinen Logistikers DPD eine "einmalige strategische Ausnahme" gewesen, weil zahlreiche Unternehmen aus der Region Nagold von der Nähe dieses Logistik-Dienstleisters "nachhaltig profitieren" und gleichzeitig eine hohe Zahl von Arbeitsplätzen auch für weniger qualifizierte Arbeitskräfte entstünden. "Aber eigentlich wollen wir vor allem Produktionsbetriebe mit ihren qualifizierten Arbeitsplätzen in die Region holen."

Oder Unternehmen aus der Region die Expansion hier vor Ort ermöglichen. Entsprechend gäbe es auch "eine rege Nachfrage" von Betrieben aus Nagold und Umgebung sowie dem Kreis Freudenstadt, ohne dass INGpark-Geschäftsführerin Simone Hurtz hier aber bereits Namen nennen dürfte. "Aber es handelt sich hier immer um die von uns gesuchten Produktionsbetriebe."

Dazu vielleicht ein paar Zahlen: Insgesamt wird das Industriegebiet INGpark einmal 89 Hektar Fläche umfassen, davon sind derzeit 25 Hektar ehemaliges Kasernengelände und 20 Hektar neue Gewerbeflächen auf dem Eisberg (Teil 1 und 2; mit DPD) erschlossen, wobei aktuell insgesamt drei Hektar Flächen sofort für Neuansiedlungen zur Verfügung stünden – mit Grundstücksgrößen zwischen 3300 Quadratmetern und 1,3 Hektar. Aktuell ist "Eisberg Teil 3" im Bebauungsplanverfahren und soll bis kommenden Juli planmäßig die Baufreigabe erlangen. Dann stünden noch einmal 5,1 Hektar brutto, 4,3 Hektar netto (ohne Verkehrsflächen) direkt oberhalb der DPD-Flächen für Ansiedlungen zur Verfügung.

Aktuelle Baumaßnahmen für den "Grünzug"

Auch für den dann folgenden Bauabschnitt "Eisberg Teil 4" laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Hat "Teil 3" die Baufreigabe, soll direkt mit dem Bebauungsplanverfahren für "Teil 4" begonnen werden – wobei allerdings noch offen sei, ob sich Teil 4 nach Norden (den Eisberg "hinauf" in Richtung Eisbergsteige) oder nach Osten (in Richtung der B28) anschließen werde. Wer sich da über aktuelle Baumaßnahmen auf dem Eisberg wundert: die gelten dem sogenannten "Grünzug", ein Grüngürtel quer durch das Industriegebiet, der einerseits der Entwässerung des Geländes dient, andererseits die Aufenthaltsqualität auf dem Gelände künftig einmal erheblich aufwerten solle – zum Beispiel für Spaziergänge in der Mittagspause der Beschäftigten auf dem Eisberg.

Apropos "Beschäftigte": Aktuell zählen Hurtz und ihre Mitarbeiterinnen insgesamt 720 Arbeitsplätze, die bisher auf dem Eisberg geschaffen wurden. Wenn die DPD einmal ihre geplante "letzte Ausbaustufe" erreicht, werden es sogar 900 Beschäftigte sein – Wachstum nach oben offen in dem Maße, wie der INGpark wächst. Und dafür wurden die Weichen bereits optimal gestellt: Denn fast alle noch notwendigen Grundstücksflächen konnten bereits durch den INGpark für künftige Erschließungen erworben werden – bis auf einen Rest von vier Hektar. "Mit den Eigentümern der vier Hektar sind wir noch im Gespräch und gehen auch davon aus, noch das eine oder andere Grundstück erwerben zu können", so die INGpark-Geschäftsführerin.

Aber falls einzelne Eigentümer letztlich doch nicht verkaufen, käme das sogenannte "gesetzliche Umlegungsverfahren" zum Zuge, um die Flächen unter allen Umständen erschließen zu können. In diesem Fall müssten die betroffenen Grundstückseigentümer die anteiligen Erschließungskosten selber tragen, dürften anschließend aber auch ihre Flächen selbst vermarkten. Für die jetzt anstehenden Erweiterungen beträfe das aber nur "wenige Grundstücke".