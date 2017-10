Nagold Informieren, üben und dann erst wählen

Bereits vor den Sommerferien begannen die beiden 16-Jährigen mit den Vorbereitungen. Um später eigene Wahlplakate für die Parteien entwerfen zu können, wurden diese kontaktiert und um Informationen gebeten. Neben den Plakaten, auf denen je drei wichtige Punkte aus den jeweiligen Parteiprogrammen standen, kümmerten sich die beiden SMV-Mitglieder in ihrer Freizeit um die Gestaltung der Stimmzettel. "Wir haben uns an den Originalen orientiert", erklären sie. "Allerdings hatten die Schüler sozusagen nur die Zweitstimme. Sie konnten also nur eine Partei wählen", fügt Till hinzu. Eine Woche lang stand die schulinterne Wahlurne für die Stimmzettel bereit.