Nagold Info

Nagold. "Es ist ein unvergleichliches Gefühl, in der Luft zu sein", "berauschend" und "unbeschreiblich". Wer mir das erzählt, weiß es, denn er fliegt seit 19 Jahren. Horst Ehni heißt er, seines Zeichens auch Fluglehrer, ein Experte. Er erklärt, was den guten Piloten ausmacht: "Er sollte nicht hypernervös sein, sich konzentrieren können, und er braucht das Feeling für das Gerät." Mit ihm hebe ich ab.

Mit 80 Stundenkilometer starten wir vom Flugplatz bei Gündringen, fliegen über Haiterbach hinweg und der B28 entlang nach Nagold. "Was machen Sie eigentlich, wenn Sie jemandem den Hintern richtig auf Grundeis laufen lassen wollen?", frage ich 1000 Meter über Grund. "Wenn ich jemand ärgern will, mache ich immer das": Er stellt das Flugzeug nahezu senkrecht in die Luft, sodass man einen unverstellten Blick gen Himmel hat. Danach sinkt die Schnauze langsam zum Erdboden.

Ich spüre, wie es mich aus dem Sitz zieht. Die Gurte halten: "Wir fallen mit zehn Metern pro Sekunde. Das ist ordentlich", sagt Ehni, während der Boden immer größer wird. Und ich meine: "Mich ärgert das nicht, ich find’s genial." Ehni lacht und bringt die Maschine wieder auf Kurs und Höhe. Mich drückt es dabei wiederum in den Sitz –­ so fühlen sich also überschaubare zwei bis drei G an.