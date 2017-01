Nagold "Individuelle Beratung ist ein großer Gewinn"

An dem gut zweistündigen Gespräch nahmen neben Esken die Leiterin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann, ihr operativer Geschäftsführer Mathias Auch und der Bereichsleiter der Arbeitsagentur Wolfgang Klevenz teil.

Zufrieden mit Flüchtlingsintegration

"Das ist der richtige Weg hin zu einer präventiv wirkenden Arbeitsmarktpolitik", zeigte sich die Bundestagsabgeordnete überzeugt von der seit April 2015 von der Bundesagentur für Arbeit in insgesamt vier Agenturverbünden deutschlandweit erprobten Weiterbildungsberatung. Diese richtet sich vorrangig an Arbeitslose und Arbeitssuchende mit Weiterbildungsbedarf aber auch an Erwerbstätige, bei denen durch eine Weiterbildung einer drohenden Arbeitslosigkeit vorgebeugt werden kann. Speziell qualifizierte Beratungsfachkräfte zeigen auf, wie man sich beruflich weiterentwickeln kann. "Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in unserer Region ist die flächendeckende Einführung der individuellen Weiterbildungsberatung ein großer Gewinn. Mit unserer aktuellen und neutralen Arbeitsmarktexpertise, Beratungskompetenz und einem guten ergänzenden Onlineangebot haben wir das nötige Know-how", so Lehmann.