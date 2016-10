Nagold In Hochdorf bekommen Igel-Retter wertvolle Tipps

Nagold. Die Kameldoc’s Tierfarm in Hochdorf schlägt Alarm: Aufgrund des relativ trockenen Sommers fehlt es immer mehr Igeln in der Region an Futter. Denn ihre Hauptnahrungsquelle – Schnecken, Würmer und andere Insekten – ziehen sich laut Barbara Münchau in feuchtere Regionen der Erde zurück. Die Folge: Ausgehungerte Igel, die zum Teil nur zwischen 100 und 150 Gramm wiegen, werden in der Kameldoc’s Tierfarm abgegeben. Für den bevorstehenden Winterschlaf benötigen Igel allerdings ein Körpergewicht von 500 bis 700 Gramm.