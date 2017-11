Nagold In der Mongolei als Energieexperte gefragt

Anderntags fand sich die 51-köpfige Expertendelegation im Regierungspalast wieder, um einen lebhaften Dialog mit Politik und Wirtschaft zu führen. Schnepf fühlte sich nicht nur deshalb sehr wohl in dieser Runde, weil die Kommunikation komplett in deutscher Sprache ablief, sondern auch, weil erneut ein Loblied auf seine Heimat gesungen wurde.

Ein Teil der drei Millionen Mongolen wohnt nach wie vor in Jurgen. Das sind große, runde Nomadenzelte aus Filz, die sie auch vor den Toren der Hauptstadt aufschlagen und deren Mittelpunkt große Öfen sind, in denen alles ins Feuer geworfen werde, was irgendwie zum Brennen tauge. Dadurch entstehe eine starke Rauchentwicklung, die wie eine Glocke über der Stadt schwebe und erheblich zur Luftbelastung beitrage. Schwere Krankheiten seien die Folge.

"Als deutscher Energieexperte war ich in der von Smog geplagten Hauptstadt natürlich ein gefragter Mann", berichtet Schnepf, zumal zwei große Kraftwerke in Ulaanbaatar mit Kohle betrieben werden, "deren sichere Funktion mehr als zu wünschen übrig lässt".

Als einige junge Gesprächsteilnehmer signalisierten, dass sie gerne ein Praktikum in Deutschland absolvieren würden, sagte Schnepf spontan zu. Hilfe zur Selbsthilfe, auch über Ausbildungsplätze in Deutschland, sei das, was die Mongolen auf ihrem Weg in eine demokratische Gesellschaft bräuchten.

Für Kooperationen mit deutschen Kommunen

Das unterstrich Hans-Joachim Fuchtel, der sich im Rahmen seines umfangreichen Gesamtprogramms auch mit Studierenden und Lehrenden an der Deutsch-Mongolischen Hochschule für Technologie und Rohstoffe sowie jungen Auszubildenden traf. In seinen politischen Gesprächen war das Potenzial von kommunalen Partnerschaften ein wichtiges Thema. "Deutsche Kommunen haben das Know-how, das die Städte und Gemeinden in der Mongolei brauchen", so der CDU-Politiker, "deshalb soll die erfolgreiche Kooperation deutscher und mongolischer Kommunen ausgebaut werden."

Dabei brachte er seine Wertschätzung gegenüber einem Land zum Ausdruck, "dass trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und angespannter Haushaltslage konsequent einen demokratischen Entwicklungsweg verfolgt."