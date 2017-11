Nagold In der Klarheit liegt ihre große Stärke

Nagold. Es war zweifelsohne ein logischer Entschluss der Macher von "Licht-Gotik-Liturgie" im Jahr des Reformationsjubiläums den Fokus auf den Choral zu richten. Jene Musikform, der seit jeher eine große Rolle in der evangelischen Kirche zukommt und die auch am meisten mit ihr assoziiert wird. Mit dem Entschluss, den Choral ins Zentrum zu rücken, war auch die Entscheidung gefallen, dass der Gesang in diesem Jahr bei "Licht-Gotik-Liturgie" die Hauptrolle spielen und die Instrumentalisten sich auf die – allerdings unverzichtbare und wichtige – Begleiter- und Unterstützerrolle beschränken würden.

Für die Umsetzung dieses Konzepts, die Kraft des Chorals in all seinen Facetten zu zeigen, braucht es zwingend exquisite gesangliche Klangkörper. Dass Nagold mit dem OHG-Vokalensemble unter seinem Leiter Matthias Flury und dem Remigius-Kammerchor unter Johannes Kalmbach solche Klangkörper besitzt, ist weithin bekannt. Und wer es noch nicht gewusst haben sollte, der bekam am Sonntagabend in der Stadtkirche einen eindrücklichen Beweis der großen Klasse dieser zwei jungen Chöre.

Schon zu Beginn, bei "Allein Gott in der Höh´sei Ehr" von Michael Praetorius – einem mit seinen Wechselgesängen in die Welt der Klöster weisenden Werk – zeigte sich die entscheidende Qualität der Sänger: ihre große Klarheit, die einen essenziellen Teil des Chorals, nämlich das Wort, zum Tragen und Wirken bringt. Das änderte sich auch bei der Kantate "Nach dir, Herr, verlanget mich" von Johann Sebastian Bach nicht. Selbst bei intensiveren Forte-Sequenzen blieben die Sänger und Sängerinnen des Remigius-Kammerchors zurückhaltend, stellten ihre Stimmen in den Dienst des Wortes.