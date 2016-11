Nagold In der Geschichte der Lebenshilfe geht eine Ära zu Ende

Positiv wertete es sein Stellvertreter ebenso, dass Rolf Dietz so lange im Amt geblieben war, bis "seine Vision vom neuen Gebäude Wirklichkeit geworden ist". Überhaupt habe der scheidende Vorsitzende sehr viel für die Lebenshilfe im Oberen Nagoldtal erreicht. "Und er war unermüdlich tätig, um die Bedingungen für Menschen mit Handicap zu verbessern", so Jürgen Kistner.

Im Namen der Lebenshilfe und von viel Beifall im Festzelt neben dem neuen Domizil auf der Scholderwiese begleitet, dankte er Rolf Dietz "für all die Opfer an Freizeit, die er für die Lebenshilfe erbracht hat.

Wie Rolf Dietz anschließend in Erinnerung rief, war er vor 35 Jahren zur Lebenshilfe gestoßen, weil die Familie Dietz selbst ein behindertes Kind hatte – und das in einer Zeit, als es noch lange nicht die heutige Akzeptanz für Menschen mit Behinderung gab. Doch aus der zunächst eher kleinen Lebenshilfe entwickelte sich in den vergangenen Jahren fast schon ein mittelständisches Unternehmen mit 70 Mitarbeitern, die rund 200 Menschen mit Handicap betreuen. Und weil er in der Lebenshilfe immer auch eine liebenswerte Dankbarkeit gespürt hatte, leistete Rolf Dietz seinen Einsatz stets gerne – doch jetzt mit 79 Jahren sei in ihm der Entschluss gereift, das Amt in jüngere Hände zu legen.

Umrahmt wurde die Verabschiedung des Vorsitzenden vom Singkreis und dem Clownprojekt der Lebenshilfe.