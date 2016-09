Nagold Im Urlaub nimmt er sich eine Auszeit vom Lesen

Dieses Jahr gehen wir in das arabische Emirat Abu Dhabi.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Es gibt dort komplett neue Eindrücke von Land und Leuten, wobei ich mir immer gerne meine Eindrücke selbst machen möchte. Diese neuen Eindrücke lenken mich sehr gut ab und ich kann mich sehr gut dabei erholen.

Wie kühlen sie sich bei großer Hitze ab?

Am Besten in einem klimatisierten Raum.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Pool mag ich überhaupt nicht. Etwas Strand, keinesfalls längere Zeit, aber auch die Berge ziehen mich an.

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Da ich die letzten Jahre an keinem Pool war, kommt das auch für mich nicht in Betracht. Generell aber widerstrebt mir diese Form.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Camping ja, jedoch nicht im Zelt. Ein größerer Wohnwagen oder ein Bungalow auf einem Campingplatz ist da mein Favorit. Mich zieht es immer wieder auf einen Campingplatz, sicher noch geprägt von meiner Jugendzeit durch meine Urlaube mit meinen Eltern in Italien. Also immer wieder gerne.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Eigentlich ja. Laptop bleibt sicher zu Hause, aber um ehrlich zu sein, sind Smartphones heute ja "omnipotent" was Kommunikation und Erreichbarkeit angehen.

Ist ihr Handy abgeschaltet? Warum?

Mein Handy ist nicht abgeschaltet, aber ich kann entscheiden, ob ich präsent sein möchte oder nicht. Generell belasten mich Anrufe nicht, wenn sie im Urlaub nicht auf berufliche Entscheidungen drängen.

Ihre Urlaubslektüre?

Ich lese im Urlaub nicht, da ich zuhause sehr viel lese und ich mir dann diese Auszeit gönne.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Nein, ich bewege mich, was aber nicht unter Sport zu verstehen ist.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Ich war im Alter von 15 Jahren an der bretonischen Atlantikküste in Frankreich, nahe der Stadt Quimper. Das könnte mir nochmals gefallen, allerdings müssten meine Sprachkenntnisse dann aufgefrischt werden.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Neuseeland wäre so ein Traum von mir.

Wann wollen sie starten?

Das möchte ich mit einem Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach beantworten: "Nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind; wirklich arm ist nur, der nie geträumt hat."

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Meine Interpretation von Urlaub ist sicher eine spezielle, denn ich kann mich zuhause wunderbar entspannen und muss dazu nicht wegfahren. Meine Frau und ich sind häufig zu Hause und sehen dies durchaus als Urlaub.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Kreis Calw, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Eigentlich da, wo ich aufgewachsen bin, rund um meinen Heimatort Hochdorf. Sehr gut gefallen mir auch der Schlossberg in Nagold sowie das Monbachtal bei Bad Liebenzell.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Keines von beiden. Größere Menschansammlungen sind nicht das, was ich wirklich suche.

Ihre Lieblingseissorte?

Pistazieneis oder Softeis Vanille-Schokolade.

Welche Musik hören Sie am liebsten im Sommer?

Sade, Genesis.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Wenn ich es mir recht überlege, eigentlich nur die Mücken.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Gegrilltes Steak mit Salat.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Kühles Mineralwasser mit Grapefruitsaft

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Das kommt sehr auf den Anlass an. Jedoch gibt es wenig Anlässe wo ich gezwungen werde, mich dem zu beugen. Mit Blick auf das andere Geschlecht – so als Mann – würde ich Coco Chanel zitieren die einmal gesagt hat: "Ein Mann kann anziehen, was er will – er bleibt doch nur ein Accessoire der Frau."

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Wir planen ein neues Physiotherapiezentrum in Nagold, das erfordert umfangreiche Vorbereitungen, was Planung und Koordination angehen. Mein ehrenamtliches Engagement bei den Freiberuflern in Nagold habe ich intensiviert, ich plane mit meinem Vorstand einige Aktionen für 2016 und 2017. Berufspolitisch bin ich zudem beim Berufsverband der Physiotherapeuten des VPT tätig, auch da stehen größere Projekte an, die mit der neuen Landesregierung abgesprochen werden müssen.