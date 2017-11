Nagold Im Stau sind alle gleich einsam

Es geht schon auch um die selbstironische Frage, warum Katie Freudenschuss trotz all ihrer wirklich beachtlichen Talente noch kein Superstar ist – auf welcher Welle auch immer.

So schnell sie mit allerlei Freundlichkeiten beim Nagolder Publikum ist, so gut kommt doch auch zur Geltung, wie sie sich in Dialekte, Szenen und Milieus einfinden kann. Rheinländerin, die sie ist, oder in der hessischen Provinz zuhause, kennt sie sich doch auch im ebenso schnieken wie frivolen Hamburg aus, zwischen der Boutique am Alstersteg und dem nuttigen Stiefelladen an der Reeperbahn. Auch Wiener Strizzis kann sie mit wenig Aufwand sehr genau vorführen. Sie findet – über die süddeutsche und Nagolder Liebe zu Kreisverkehren – den Weg in den fürsorglichen Stau, wo alle das gleiche Ziel haben, wie wild den Warnblinker reinhauen und gleich einsam sind. Besser dahin, als zu den besorgten Brüllbürgern nach Dresden oder den gewaltbereiten Oléoléolé-Gesangskünstlern ins Stadion. Zur Not tut es auch die Ikea-Schlange.

Die kleinen Beobachtungen sind amüsant

Das Kokettieren mit der einsamen Single-Frau über 35 auf der weiblichen Seite wirkt vielleicht ein wenig zu selbstmitleidig.

Dabei sind die kleinen Szenen und Beobachtungen aus der Parfümerie oder dem Schuhladen höchst amüsant und aufschlussreich. Stark ist auch, wie sie die mutigen Menschen aus der ersten Reihe in ihre Spötteleien einbinden kann, ohne sich platt anzubiedern, sie dabei vorzuführen oder gar zu kränken.

Beim Improvisationstheater hat sie Anleihen gemacht und übernimmt sich vielleicht ein bisschen, wenn sie da alle zugerufenen Nagolder Stichworte im finalen Song unterbringen will.

Aber am Klavier, vor dem sie auf einem drolligen Pferdestuhl sitzt, ist sie allem gewachsen: "An Tagen wie diesem", "Smoke on the Water" und dann auch noch Leonard Cohens "Halleluja" so geschmeidig kombiniert – alle Achtung.

Die ganze Sympathie und den ganzen Beifall in der sehr gut besetzten Halle hatte sie sich verdient.