Nagold Im schlimmsten Fall droht Auflösung

Ebhausen. "Der ganze Verein ist überaltert", weiß Wolfgang Fiebiger, dass sich die vor 113 Jahren gegründete Ortsgruppe Ebhausen in einem unsicheren Fahrwasser befindet. Mit einer Info-Veranstaltung im Rathaussaal sollte jetzt gegengesteuert werden, um nochmals an die Mitglieder zu appellieren. "Wir wollen Mitglieder für die vakanten Vorstandsposten gewinnen", erklärte der kommissarische Vorsitzende am Rande der Veranstaltung.

Dazu hatte man sich Unterstützung vom Hauptverein geholt, wobei Werner Hillmann als stellvertretender Präsident des Hauptvorstandes über das Projekt "Der zukunftsfähige Schwarzwaldverein" informierte. Denn auch im Präsidium des Schwarzwaldvereins hat man das Problem der demografischen Entwicklung und die Probleme der Vereinslandschaft längst erkannt. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Gehörten dem gesamten Schwarzwaldverein Anfang der 90er-Jahre noch rund 97 000 Mitglieder an, werden derzeit noch knapp 65 000 Mitglieder in den 220 Ortsgruppen gezählt.

"Dem demografischen Wandel müssen wir uns stellen und wir kämpfen um jede Ortsgruppe", erklärte Werner Hillmann. Deshalb wurde vom Hauptverein bereits 2011 das Projekt "Der zukunftsfähige Schwarzwaldverein" ins Leben gerufen, um sich den Herausforderungen mit konstruktiven Lösungen zu stellen. Und so informierte der stellvertretende Präsident in Ebhausen über das vom Schwarzwaldverein aufgelegte Handbuch zur Projektarbeit, mit dem man kränkelnden Ortsgruppen wieder auf die Beine helfen will. Darin geht es zudem um die erfolgreiche Gewinnung von Ehrenamtlichen, mit konkreten Beschreibungen der einzelnen Vorstandsposten in den Ortsgruppen.