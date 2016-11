Nagold Im Notfall schnell helfen können

Auch Hochdorfs Ortsvorsteher Bruno Schmid ist begeistert und freut sich über das Angebot. Dies sei ein Beitrag für mehr Sicherheit in Hochdorf und Vollmaringen, so Schmid. Um für diese Aufgabe gewappnet zu sein, muss der Helfer vor Ort über eine geeignete Ausrüstung verfügen. Der in die Jahre gekommene Ersthelferrucksack musste daher nun ausgetauscht werden. Der neue Rucksack ist unter anderem mit einem Defibrillator, Absaugpumpen, Verbandsmittel, Blutdruckmessgerät, Stethoskop, Pupillenleuchte, Sauerstoffflasche, Blutzuckermessgerät, Halskrausen, Infusionsmaterial, Schienenmaterial für Brüche, Fieberthermometer und vielem mehr ausgestattet.

Die Kosten für diese Materialien belaufen sich auf 2000 Euro. Durch die Unterstützung der Ortschaften Hochdorf und Vollmaringen sowie der Stadt Nagold wurde dieser Rucksack über eine Drittelfinanzierung bezahlt. Der Ordnungsamtsleiter der Stadt Nagold, Achim Gräschus, hatte dieses Projekt von Anfang an unterstützt. Gerhard Pfäffle, der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Nagold//Wildberg bedankte sich für die große finanzielle Unterstützung. Dies sei eine tolle Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit der Helfer vor Ort, sagte Pfäffle. Gemeinsam mit dem Hochdorfer Ortsvorsteher Bruno Schmid übergaben der Vollmaringer Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Daniel Steinrode symbolisch den Rucksack an Knut Nestrowitz.