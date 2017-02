Nagold "Im Mittelpunkt der Musiktage steht das Selbermachen"

"Man lernt andere Kinder kennen"

"Das ist voll lustig", lacht Julia (10), und ihre Klassenkameradin Maria (11) sagt: "Das macht richtig Spaß." Es gibt aber noch etwas anderes, was die Fünftklässler spannend finden: "Man lernt andere Kinder kennen", kommentiert Eline (11). Musik verbindet also doch: Auf spielerische Art lernen die Schüler der fünften Klassen des OHG bei den "Musiktagen" die Facetten von Musik kennen. Doch für die Mädchen im Musikraum hat diese besondere Schulstunde noch einen ganz anderen Reiz: "Es sind keine Jungs dabei." Und sie tun auch etwas, das Jungs in diesem Alter vielleicht eher "typisch Mädchen" finden: sie tanzen.

Der pädagogische Hintergrund ist: "Der Tanz eignet sich besonders gut, um Zugang zur Musik zu erlangen", erklärt Kursleiterin Christine Wald. Während des normalen Musikunterrichts sei dies nicht immer möglich, zumal die Schüler auch experimentieren sollen: "Sie dürfen sich Tänze auch selbst beibringen."