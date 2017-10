Nagold Ihr Flamenco lässt die Herzen tanzen

Der Flamenco führte mit "La vida breve", also das kurze Leben, in die spanische Klassik, gefolgt von einem eigenen Stück des Duos, entstanden in der Toskana mit dem Namen "Spread your Wings".

Große Begeisterung löste beim Publikum "Der Zauber einer arabischen Nacht" aus, ebenso wie das Titelstück aus dem früheren Album "La Perla", dem eine Salsa folgte. "Tico Tico No Fubá", durfte an diesem Abend nicht fehlen und löste wahre Begeisterungsstürme aus, vor allem das sensationelle Tempo, das beim Beobachten der wieselflinken Finger auf den Saiten schwindelig werden ließ.

Der mit Herz, Gefühl und außerordentlicher Spielfreude zelebrierte Flamenco war ein musikalisches Erlebnis in seiner schönsten Form – ehrlich und intensiv. Bei Jan Pascal und Alexander Kilian ist musikalische Genialität gepaart mit Professionalität und purer Lebensfreude. Nach dem schlafenden Löwen oder "Leon dormido" folgte der Titel "Spain" mit einem Intro einer Tango-Ballade von Astor Piazzolla, dem ein nicht enden wollender Applaus folgte.

Schlussstück war das titelgebende "Dance of Joy", das, so Jan Pascal, viel Energie für den kommenden Winter mit auf den Weg geben soll. Das Publikum war mehr als begeistert und forderte Zugaben ein. In einem generationenübergreifenden Medley geriet das Duo in einen Wettstreit zwischen Jung und Alt, das sich umschmeichelte, gegenseitig herausforderte und sich das Beste entlockte – eben Weltklasseniveau. Beide ließen zum Ende des Konzertes noch einmal in rasantem Tempo die Finger über die Saiten ihrer Flamencogitarren flitzen, gepaart mit "Golpe", den rhythmischen Schlägen auf den Korpus des Instruments. Mit einer zweiten Zugabe und unter "Bravo-Rufen" verabschiedete sich "Café del Mundo" von seinem verzauberten Publikum.