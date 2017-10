Nagold "Ideen haben die Schüler genügend"

Eine lange Festtafel, jede Menge Leckereien, aus Zeitungen selbst gebastelte Hüte und Krawatten – und natürlich jede Menge aktuelle Zeitungsliteratur. Für die Nagolder Neuntklässler und ihre Lehrerin Sabine Linkenheil war der Start von "Zeitung in der Schule", der Aktion des "Schwarzwälder Boten" in Zusammenarbeit mit dem medienpädagogischen Institut Promedia Wolf, ein lockerer.

Im weiteren Verlauf des vierwöchigen Projekts werden sich die Neuntklässer sowie gut 500 weitere Schüler in 24 Klassen an insgesamt 14 Schulen aus dem gesamten Landkreis Calw aber intensiv damit beschäftigen, wie Zeitung tatsächlich funktioniert, was man alles für einen guten Artikel braucht, wie man an die nötigen Informationen kommt und vieles mehr. "Am Ende darf jeder Schüler seinen eigenen Artikel recherchieren und auch schreiben", erzählt Lehrerin Sabine Linkenheil. "Dazu soll noch ein Artikel in einer Gruppenarbeit entstehen." Alle diese Artikel werden dann auf Sonderseiten im Schwarzwälder Boten veröffentlicht.

Dass die Schüler und Schülerinnen keine Idee für das Thema ihres Artikels haben könnten, darüber macht sich Lehrerin Linkenheil überhaupt keine Sorgen, hat sie doch mit "ZiSch" Erfahrung. "An den klassischen Jugendthemen wie den großen Stars haben sie weniger Interesse", so Linkenheil. "Schüler haben schon einen Kripobeamten aus Calw interviewt, sind mit dem Rollstuhl durch Nagold gefahren und haben einen Bericht darüber verfasst oder haben Texte über einen Totengräber oder eine Säuglingsstation geschrieben", erinnert sie sich. "Ideen haben die Schüler jedenfalls genügend."