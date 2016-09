Nagold Hunde erobern den Badepark

Während sich die Hunde vorrangig mit Spielzeug und Artgenossen beschäftigten – im und außerhalb des Wassers – gab es für die Zweibeiner noch eine kleine Show. Die Stuttgarter Neufundländer-Gruppe zeigte bei zwei Vorführungen, was ihre schwarzen, plüschigen Bären im Wasser so alles können. Als Wasserarbeitsgruppe trainieren die Stuttgarter Hundehalter mit ihren Tieren nämlich die Rettung ertrinkender Menschen.

Im Schwimmerbecken ließen sich die Hunde im Paddelboot transportieren, sprangen mutig zur Rettung eines Ertrinkenden ins Wasser, brachten Rettungsringe oder Bootspaddel zu in Not geratenen Personen oder zogen einfach gleich das ganze Schlauchboot an den Beckenrand. Für diese Leistung ernteten die Neufundländer Applaus von den Zuschauern und reichlich Lob von ihren Haltern.

Wasser wird im März komplett abgelassen

Wer sich nun Sorgen macht, im nächsten Sommer in Hundehaaren zu schwimmen, den kann Müller-Westphal beruhigen. Das Wasser werde im März komplett abgelassen, die Becken gründlich gereinigt und mit frischem Badewasser wieder aufgefüllt.