Nagold Humor-Urgestein kann auch ernster

Nagold. "Liebes-Trennkost! oder: Ich wär’ so gern kein Seckel mehr" heißt das aktuelle Programm des erfahrenen Komikers, der schon auf unzähligen Bühnen stand, häufig im Fernsehen zu sehen, im Radio zu hören und in Zeitungen zu lesen war, seit vielen Jahren für das schwäbische Volkstheater "Hannes und der Bürgermeister" schreibt und einige Soloprogramme auf die Bühne brachte.

Kleines Extra: Der Nagold-Rückblick 2016

Für seine Nagolder Fans hatte Birk sein eigentliches Programm ein wenig gekürzt und dafür um einen exklusiven, nur in der Seminarturnhalle gezeigten Teil mit Lokalbezug ersetzt: den Nagold-Rückblick 2016. Chronische Parkplatzknappheit, der bröckelnde "Iron Man" im Kleb und die Freuden der zahlreichen Umleitungen in der Region kamen dabei aufs Tapet. Auch Oberbürgermeister Großmann, der "Wahlkampf gegen sich selbst" geführt hatte, blieb nicht unerwähnt: "97 Prozent – so viel hat kein Schnaps", kommentierte Birk das Wahlergebnis.