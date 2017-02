Nagold Huber lobt reibungslosen Übergang

Soll und Haben des Musikvereins präsentierte Kathrin Deutschmann, während Schriftführer Hans-Martin Schächinger die zahlreichen Aktivitäten noch einmal Revue passieren ließ. Wie aus dem Bericht von Dirigentin Heidi Watz deutlich wurde, waren die Proben im vergangenen Jahr "dicht und anstrengend", doch dafür waren auch die Rückmeldungen des Publikums beim Jahreskonzert durchweg positiv. Als eifrigste Probenbesucherin wurde Alexandra Scheef ausgezeichnet, die an allen 39 Proben teilgenommen hatte. Jugend-Manager Thomas Renz berichtete, dass es dank der Bläserklasse in der Wiestalschule gelungen sei, 35 Jugendliche zu gewinnen, die jetzt beim Musikverein in Ausbildung stehen.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Jessica Reutter zur neuen Jugendmanagerin gewählt, während Thomas Renz den Musikverein künftig als Beisitzer unterstützt.

Eine nicht gerade alltägliche Ehrung stand bei der Hauptversammlung auf der Tagesordnung, als Manfred Schächinger für seine 70-jährige Vereinstreue ausgezeichnet wurde. Immerhin auf 60-jährige fördernde Mitgliedschaft bringt es aber auch Otto Hartmann und ein halbes Jahrhundert unterstützt Erich Martini die Trachtenkapelle. Seit 30 Jahren ist Horst Görke förderndes Mitglied.