Nagold "Horrende Preisentwicklung"

"Wir meinen, dass für das Gebiet Hasenbrunnen eine Möglichkeit und auch die Notwendigkeit besteht, preisgünstigen Wohnraum anzubieten", schreibt Rainer Schmid in dem Antrag der SPD-Fraktion. Deshalb beantragt man "30 Prozent der Wohnungen, die von Investoren vermarktet werden oder im Besitz der Stadt sind, mit dem von der Bundesregierung aufgelegten Programm zur Förderung von Sozialwohnungen zu belegen und vorzuschreiben, dass dann auch entsprechend billiger Wohnraum zur Verfügung gestellt wird". Dies könne auch durch die Preisgestaltung beim Verkauf der Fläche berücksichtigt werden.

Diskussion und Förderungsantrag wird angeregt

In dem Antrag beschreibt die SPD die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Nagold als "sehr angespannt". Neue Ansätze seien da gefordert. "Auch Nagold als kleine Stadt, die allerdings auch an der horrenden Preisentwicklung teilnimmt, kann hier einsteigen", heißt es weiter in dem Antrag. Angeregt wird eine Diskussion im Gemeinderat und, dass sobald wie möglich ein Förderungsantrag gestellt wird, damit das Gebiet in das Programm des Bundes aufgenommen werde.