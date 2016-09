Nagold Hof- und Huf-Fest am Sonntag

Nagold-Emmingen. In freundlicher Runde miteinander zu feiern ist es immer Wert besondere Anstrengungen auf sich zu nehmen. So oder ähnlich dachte Marco Jost als er plante, seine Berufsentscheidung zum Huforthopäden nach J. Biernat, die aktuell zehn Jahre her ist, mit Kunden, Kollegen und Auszubildenden zu feiern.