Nagold Höfischer Tanz geht in die nächste Runde

Training einmal monatlich

Eine Fortsetzung des Trainings und eventuelle weitere Vorführungen durch die Tänzer und Tänzerinnen um das Königspaar sind nun beschlossene Sache. Ab dem 10. März geht der Trainingsbetrieb in die zweite Runde. Das Training findet einmal monatlich statt und widmet sich als Kontrastprogramm zu den etablierten Standard- und Lateintänzen den Ursprüngen des Gesellschaftstanzes im 17. Jahrhundert.

Paare mit Interesse am Mitmachen erhalten Informationen dazu beim Sportwart des Vereins, Gerhard Ehniss. Telefon 07452/3046, oder per E-Mail an: info@ehniss.de