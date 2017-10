Nagold Höfische Tänze für Nagolds Senioren

Es war ein gemütlicher, heiterer Mittag, den die Senioren genossen. Angeregte Gespräche und das Klappern von Kaffeegeschirr waren von allen der nahezu voll besetzten Tische zu hören. Bürgermeister Hagen Breitling freute sich über die gute Resonanz bei knapp 3500 geladenen und rund 600 erschienenen Gästen. "Das ist ein tolles Zeichen ihrerseits", meinte Breitling. Von Seiten des Stadtseniorenrats begrüßte Vorsitzende Ursula Schaller die zahlreichen Besucher. "Viele haben zusammengewirkt, dass diese Veranstaltung ein Erlebnis für Sie wird."

In ihrer Ansprache verkündete Schaller schon jetzt ihren Rücktritt zum Ende des Jahres. "Ich bin ein bisschen stolz auf das, was ich in Nagold für Sie, die Senioren, erreicht habe", so Schaller. "Wir wollen es pflegen und erhalten, aber auch immer wieder nach vorne schauen, um aus Nagold eine seniorenfreundliche Stadt zu machen." Ein Nachfolger ist bereits in Sicht, wird aber erst bei der Hauptversammlung Mitte November bekannt gegeben.

"Wir wollen es pflegen und erhalten"

Carsten Hekel begrüßte im Namen der hiesigen Volksbank die Senioren. Die Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg finanziert den Seniorennachmittag seit einigen Jahren im Wechsel mit der örtlichen Sparkasse.

Um die Bewirtung kümmerten sich der Förderverein der örtlichen Feuerwehr, der Jugendgemeinderat und zwei Auszubildende vom Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum. Die Garderobe betreute die Jugendfeuerwehr.