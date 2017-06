Nagold Hocketse im Schulhof

Nagold-Iselshausen. Kooperation ist angesagt: Im Anschluss an die am Samstag, 8. Juli, stattfindende "Lüpferleshocketse" der Fußballer vom FC Iselshausen im Hof der Grundschule übernehmen die Sänger vom Frohsinn Männerchor den Festplatz samt Einrichtung, um am Tag darauf, am Sonntag, 9. Juli, ihre traditionelle "Hocketse im Schulhof" zu feiern. Neben den Sangesfreunden aus Nebringen haben auch die Männerchöre aus Egenhausen und Vollmaringen ihr Kommen zugesagt.