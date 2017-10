Nagold Hochschulstandort zum Greifen nah

Nagold. Andere – wie die Christdemokraten im Gemeinderat – mögen auch im kommenden Haushaltsjahr Visionen nachhängen und von einer Seilbahn überm Nagoldtal träumen – das Stadtoberhaupt bleibt lieber auf dem Boden der kommunalpolitischen Realität und dreht an all den Stellschrauben, die diese Stadt voranbringen könnten.

So spannte er in seiner Rede vor Nagolds Geschäftswelt in der "Alten Post" den weiten Bogen von Nagolds fulminanter Wirtschafts- über die Bevölkerungsentwicklung bis hin zu jenen Vorzeigeprojekten, an denen derzeit im Hintergrund gearbeitet wird. So glaubt er die Chance, dass Nagold auf Initiative von Landrat Helmut Riegger Hochschulstandort wird als Außenstelle der Hochschule in Pforzheim, "greifbar nah". Noch fehle es an den geeigneten Räumlichkeiten, "aber daran werden wir in den nächsten Monaten arbeiten". Genauso zum Greifen nah sei das Parkhaus Nord mit Durchstich zum OHG-Parkhaus. Nagolds Gymnasium soll im Zuge dieses Konzepts auch eine Zweifeldhalle bekommen. Nur der Neubau der Stadthalle müsse warten: "Da sind wir schon im Jahr 2030".

In Vorleistung gehen will Großmann bei einem anderen Projekt. Nagold hat sich offiziell um die Außenstelle des Polizeipräsidiums beworben. Es geht um 120 bis 150 Arbeitsplätze. Dafür geeignete Areale sind nach dem Dafürhalten Großmanns das ehemalige ABG, das Teufel-Areal oder die alte Seifenfabrik, die im kommenden Jahr abgerissen werden soll.