Nagold Hochdorfer verzeichnet Umsatzrekord

Das wirtschaftliche Hoch bei Hochdorfer kam nicht von ungefähr: Seit Jahren investiert Brauereichef Eberhard Haizmann in Technik und Qualitätssicherung. Er schloss sich "aus Leidenschaft für das Gute" dem Slow-Brewing-Verband an. Freiwillig lässt sich Hochdorfer regelmäßig in Sachen Qualität der eingesetzten Rohstoffe, beim Brauprozess und der Produktion bis hin zur Unternehmensführung kontrollieren. Man weiß: Das begehrte Gütesiegel zahlt sich aus – in gutem Bier.

Zum richtigen Zeitpunkt investierte die Kronenbrauerei in ihre Technik. Drei Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in eine neue Flaschenabfüllanlage und – mitentscheidend für die hohen Zuwachsraten – in einen Keller für die Hefereinzucht. Während man bislang alle Hefen zukaufen musste, kann man sich seit Herbst nun aus dem eigenen Hefekeller bedienen: untergärig, obergärig und – wichtig für die Erweiterung der hauseigenen Produktpalette – für die alkoholfreien Biere. Dank der neuen Anlage braut Hochdorfer sein alkoholfreies Sportweizen nun selbst.

Man spürt’s am sprunghaft gestiegenen Absatz: Derweil man das alkoholfreie Weizenbier früher fremd bezog und unter eigenem Label verkaufte, kommt das eigene Weizen deutlich besser beim Kunden an. Der Bierumsatz legte hier um satte 40 Prozent auf 1500 Hektoliter zu.