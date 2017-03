Nagold Hinter den Kulissen des Badeparks

"Was die meisten Kunden nicht wissen, ist, dass es unter jedem Becken noch ein weiteres Becken gibt", erläutert der Betriebsleiter. "Das Wasser, das die Menschen durch das Schwimmen verdrängen, läuft hier hinein." Die Wasserspeicher unter den Außenbecken stehen im Moment leer – schließlich schwimmt derzeit niemand draußen.

Verschiedene Quellen bringen die Energie

Wasser befindet sich allerdings trotzdem in den Becken. Das wundere viele Menschen. "Das Wasser verhindert das sogenannte Aufschwimmen. Wenn beispielsweise Regen vom Berg nach unten zum Fluss läuft, würde es das leere Becken nach oben drücken. Das Wasser darin verhindert das", weiß Dingler. Wichtig sei dabei nur, dass sich bei den kalten Temperaturen keine durchgängige Eisschicht bilde, denn sonst könne diese die Becken zerstören. Denn gefrorenes Wasser breitet sich aus.

Die benötigte Energie gewinnt der Badepark Nagold über verschiedene Wege. Zum einen gibt es ein Blockheizkraftwerk, welches sich ebenfalls im Untergrund befindet. Die 20 Kilowatt pro Stunde, die dieses produziert, werden sofort eingespeist und für das Beheizen der Innenbecken, der Duschen oder der Umkleiden verwendet. Ein weiterer Teil der benötigten Energie wird nachhaltig aus einer Wasserkraftanlage an der Nagold gewonnen, die die Stadt vor zwei Jahren gekauft hat. Wenn die Nagold viel Wasser führt, können bis zu 70 Prozent der benötigten Energie für den Außenbereich dadurch abgedeckt werden.

Das Wasser im Außenbereich wird über eine Absorberanlage auf dem Dach des Schwimmbads erwärmt. "Wir lassen das Wasser nach dem Filtern über das Dach laufen und dann zurück ins Becken. Durch die Anlage wird es mit Solarenergie erwärmt", erklärt Dingler.

Angst vor Chlor ist unbegründet

Auch mit dem Thema Chlor setzt sich der Betriebsleiter viel auseinander. Denn viele Schwimmgäste haben Angst vor Allergien oder Gesundheitsschäden. "Wenn wir eine Million blaue Tischtennisbällchen in das Becken werfen, davon einen heraus nehmen, die eine Hälfte grün anmalen und ihn dann zurückwerfen, dann ist das die Menge Chlor, die im Becken vorhanden ist", kann Dingler diese Angst nehmen. Die Menge werde ständig kontrolliert. Chlor an sich löse keine allergische Reaktion aus. Das passiere erst, wenn es mit anderen Stoffen, beispielsweise Kosmetika oder Schweiß, reagiere. "Aber dieses gebundene Chlor wird beim Filtern ebenfalls aus dem Wasser entfernt", so Dingler. "Man muss sich also keine Sorgen machen."

In diesen Tagen beginnt die sogenannte "Auswinterung", also das Vorbereiten des Außenbereichs für die Sommersaison. Dabei steht einiges an. Zunächst wird laut Dingler das Wasser abgelassen, dann die Becken mit einem Hochdruckreiniger und anschließend mit Reinigungsmitteln vom Schmutz befreit. Anschließend wird das Wasser eingelassen. Zu den 1,5 Millionen Liter des Schwimmerbeckens kommen noch einmal 600.000 Liter im Attraktionsbecken daneben. "Da muss man dann dem Wasserversorger Bescheid geben, dass die Becken jetzt gefüllt werden", weiß Dingler.

Und wenn die vielen Liter in die Becken geflossen sind, kann der Badepark seinen Außenbereich am 12. Mai um 13 Uhr schließlich öffnen.