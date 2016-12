Nagold Hilfe kommt in letzter Minute

Nagold. Damit taucht in Nagold zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit im Zusammenhang mit Flüchtlingen oder Asylbewerbern der Tatverdacht der Vergewaltigung auf. Anfang November hatten Staatsanwaltschaft und Polizei Haftbefehle gegen sieben afghanische Asylbewerber erlassen. Tatvorwurf damals: Sie sollen einen 17-jährigen iranischen Asylbewerber vergewaltigt haben. Allerdings wurden die Männer vom Amtsgericht Tübingen mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Tatvorwurf der versuchten Vergewaltigung gegen den 22-jährigen Kosovaren ist indes weit konkreter. Nach Schilderungen von Polizei und Staatsanwaltschaft war eine 22-jährige deutsche Frau in der Nacht vor Heiligabend gegen 2.30 Uhr auf der Lange Straße in Nagold auf dem Weg nach Hause, als sie bemerkte, dass der Mann zunächst an ihr vorbeiging. Als sie den Weg nach links über die Brücke zur Rohrdorfer Steige einschlug, fiel ihr auf, dass der Unbekannte sie verfolgte. Da ihr die Situation nicht geheuer war, verständigte sie vorsichtshalber über Handy ihren Bruder. Plötzlich griff der Tatverdächtige die Frau an und bedrängte sie. Obwohl sie sich zur Wehr setzte, ließ der Mann nicht von ihr ab, schlug ihr ins Gesicht und griff sie weiterhin massiv an. Schließlich fiel das Opfer zu Boden, worauf sich der Tatverdächtige auf sie setzte und versuchte, ihr die Hose herunterzureißen. Als der Angreifer bereits seine Hose geöffnet hatte, eilten der 25-jährige Bruder und dessen Freunde der Frau zu Hilfe.

Es kam zu einer Rangelei zwischen den Männern, in deren Folge der Tatverdächtige den Bruder in den Unterarm biss und dessen Freund ins Gesicht trat. Beamte des Polizeireviers Nagold, die zuvor verständigt worden waren, konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 22-Jährige einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Danach kam der Mann in Tübingen in Haft.