Nagold "Hier in Gündringen ist Kirche mehr"

Für manche Kritiker sei die Kirche ein Verein wie jeder andere oder ein Dienstleister für religiöse Bedürfnisse. Doch hier in Gündringen ist Kirche mehr, so Winterholer – das sehe man schon daran, dass die nächste Generation schon wartet.

Später holte der Dekan auch Kinder nach oben vor den Altar, wo schließlich alle Pfarrer, Laien und Ministranten mit den Kindern Hand in Hand standen, auch die Gemeinde fasste sich an den Händen. Das Zeugnis der Taufe will gelebt werden und der Glaube muss "in die Zeit buchstabiert werden", so führte Holger Winterholer aus. Gerade in dieser Zeit haben viele Menschen Sorgen und Schwierigkeiten und brauchen Halt. In der katholischen Gemeinde Gündringen, wozu auch Hochdorf und Schietingen gehören, setzen sich die Männer und Frauen des Kirchengemeinderats zusammen und besprechen, wie das Wort Gottes verkündet werden könne. An dieser Stelle stärkte er den Katholiken den Rücken, die in den Ortsteilen leben, die mehrheitlich evangelisch sind und dafür vielleicht sogar belächelt werden.

Lobend erwähnte Dekan Holger Winterholer die Arbeit der Kinderkirche und des Missionskreises sowie alle Gemeindemitglieder, die sich in den Gottesdienst einbringen. In dieser lebendigen Gemeinde mit Höhen und Tiefen gebe es viele gute Beispiele gegen Resignation.

50 Jahre St. Remigius: ein Ausrufezeichen für alle, die auf Gott setzen, so Winterholer. Hans Wycisk sprach eine Fürbitte für alle Bürger Nagolds aus. Mitgestaltet wurde der Festgottesdienst von dem früheren Vikar Matthias Weingärtner, der jetzt Pfarrer in Heilbronn ist und Diakon Michael Feldmann. Nach dem Ende der Zeremonien erinnerte die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Elisabeth Steinhart, an die Vorgeschichte des Bauwerks, das am 1. Oktober 1967 eingeweiht worden war. Sie betonte dabei, wie tatkräftig die Bürger mitgeholfen hatten.

Draußen wurden die anlässlich des Jubiläums zusammengestellten Bilder und Zeichnungen über die Geschichte der Kirche ausgiebig betrachtet. Der Musikverein Gündringen spielte auf der Wiese vor dem Remigiushaus, wo auch Tische und Bänke aufgestellt waren. Drinnen gab es Kaffee und Kuchen und schnell füllte sich der Raum. Vor der Kirche kümmerte sich das Team der Kinderkirche um eine Spielstraße, die den Kindern großen Spaß bereitete. Noch lange nach der Feier konnte man das Konzert des Musikvereins hören.