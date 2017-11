Nagold Hexen und Ballerinas machen Lust auf mehr

Nagold. "Da ist alles dabei außer Zumba", scherzte Svenja Ferl zu Beginn der Show. "Da kann nichts schiefgehen, die haben alle so toll geprobt", lobte sie das Engagement ihrer Schüler und schürte damit schon große Erwartungen. Ferl unterrichtet alle Tänzer, die am Samstagabend die Bühne betraten, in ihrer eigenen Schule in Nagold – der Tanzfabrik – oder an der städtischen Musikschule Altensteig. Etwa 125 Kinder und Jugendliche sind das insgesamt, die jüngsten erst fünf Jahre alt, die ältesten Mitte 20.

Darbietungen hätten unterschiedlicher nicht sein können

In verschiedenen Gruppen kamen die Tänzerinnen nach und nach auf die Bühne. Ein Auftritt schloss nahtlos an den nächsten an, dabei hätten die Darbietungen nicht unterschiedlicher sein können. Von kleinen Hexen mit Besen und niedlichen Mädels in bunten Tutus und mit Staubwedel bis hin zu modernen Tänzerinnen in Karohemd oder bauchfrei mit Jeansshorts war alles vertreten. Ferl hatte ihr Versprechen gehalten und wirklich eine große Bandbreite an Tänzerinnen und auch Tanzstilen aufgefahren. Ballett, Modern, Hip-Hop, Jazztanz und ein neuer Trend namens Dancehall gehörten zum Programm – präsentiert von knapp 20 Tanzgruppen. Fast alle Choreografien hatte Svenja Ferl entworfen. Sie selbst zeigte ihr Können an diesem Abend ebenfalls. "Alle tanzen, nur ich nicht", meinte sie in der Pause mit sehnsüchtigem Blick zur Bühne. "Dabei hätte ich solche Lust." Also ging sie spontan mit auf die Bühne und verstärkte die Dancehall-Gruppe.