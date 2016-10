Nagold Herstellung nach alter Väter Sitte

Dabei zeigte sich das Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft überzeugt, dass es auf diese Art bei den Kindern auch hängen bleibt und dass sie emotional mit dem Thema Äpfel verbunden bleiben.

War der Most in früheren Zeiten quasi das Hauptgetränk der Bevölkerung in den ländlichen Gebieten der Region, so sind die Streuobstwiesen trotz aller Aktionen weiter zurückgegangen, oder die Obstbaumbestände sind schlecht gepflegt und überaltert. "Es lohnt sich aber auch nicht mehr, das Obst zu ernten", weiß Klaus Kälber. Zwar würden viele neue Obstbäume gepflanzt, doch die mittelalten Bäume seien ein Problem, weil sie oft nicht in Form gehalten werden.

Im Mittelpunkt des Mostfestes stand natürlich die Herstellung von Süßmost nach alter Väter Sitte mit der von Erich Dürr fachgerecht restaurierten Mostpresse und der dazugehörigen Mahle. Lange hatten die rund 120 Jahre alten Gerätschaften, die einst von vier bis fünf Landwirten gemeinsam genutzt wurden, in einer Mindersbacher Scheune geschlummert, bevor Klaus Kälber das Anwesen erworben hatte und Erich Dürr die Mostepresse samt Mahle aufwändig wieder in Schuss gebracht hatte.

Vor allem die Kinder hatten jetzt viel Spaß, den süßen Saft aus den Äpfeln und Birnen zu pressen. Außerdem gab es natürlich ofenfrischen Zwiebel-Steckling sowie Zwetschgen- und Apfelkuchen aus dem Mindersbacher Backhaus.