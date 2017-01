Nagold Helfer sind wieder willkommen

In den vergangenen Tagen war es bitterkalt. Es gibt unterschiedliche Formen von Kälte: Bei manchen Mitbewohnern ist die Gradzahl in der Wohnung weit unter dem, was wir als bequem empfinden. Bei anderen waren die zwischenmenschlichen Temperaturen über Weihnachten unter den Erwartungen geblieben oder man feierte mutterseelenallein.

Die Vesperkirche wird wieder ein gastlicher Ort sein, wo in einer geheizten Kirche ein warmes Essen mit anschließendem Kaffee und Kuchen für einen Euro angeboten wird. Und ein Ort, an dem sich Menschen gegenübersitzen und "gemeinsam an einem Tisch" – dem Motto der Vesperkirche – sich freundlich begegnen. Man wird von Mitarbeitern bedient, die sich ehrenamtlich für dieses Projekt der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) einsetzen.

Helfer und Kuchenspender können immer gebraucht werden. Alle, die sich hier engagieren möchten, finden Informationen dazu unter www.vesperkirche-nagold.de; die Möglichkeit zu telefonischer Anmeldung von Mitarbeit oder Kuchenspenden gibt es von 9. bis 13. Januar, jeweils von 10 bis 20 Uhr, unter 0157/58 89 44 74.