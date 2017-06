Nagold Helfende Hände beim Afrika-Fest dabei

Zahlreiche Aktivitäten in Burundi und Mauretanien

"Wir hoffen, dort möglichst viele Menschen zu treffen, die sich für unsere Arbeit interessieren. Wir werden über unsere zahlreichen Aktivitäten in Burundi und Mauretanien berichten und eine Tombola zu Gunsten unserer Projekte veranstalten", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Afrika-Fest in Freudenstadt geht am Samstag, 24. Juni, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Freudenstadt. Die Helfenden Hände sind am Stand mit der Nummer 141 zu finden.