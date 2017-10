Zurück in Nagold in der Haiterbacher Straße 23, gegenüber der Aral-Tankstelle, vermittelt Remus Hektor wieder Nachhilfe für Schüler in seinen Räumen. Ob Einzel -oder Gruppenunterricht, die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Latein oder Physik für jeden Schüler gibt es in Hektor’s Bildungsinstitut professionelle und zuverlässige Hilfe. Foto: Fritsch