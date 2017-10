Nagold Happy Birthday

Nagold. Jutta Palzhoff und ihre Schaffer vom Förderverein müssen schon geahnt haben, zu welch qualitätvollen Beiträgen die Schüler fähig sind. Denn auffallend kurz fielen die offiziellen Reden aus. Drei waren es an der Zahl. Und neben vielen herzlichen Dankesworten stand in den Wortbeiträgen von Jutta Palzhoff, Walter Kinkelin und der Landesverbandsvorsitzenden der Schulfördervereine Ute Hess, ein Überblick über die Aktivitäten des OHG-Fördervereins im Mittelpunkt. Dieser unterstützt nämlich bei weitem nicht nur die Kulturarbeit an der Schule. Die Palette reicht von den Knigge-Seminaren bis zur Anschaffung von Spielekisten für die Pausen der Unterstufenschüler oder auch der Ausrichtung von Wettbewerben wie zum Beispiel jenem, um das schönste Klassenzimmer. 200 000 Euro sind so in den vergangenen Jahren in unzählige Projekte geflossen. Darunter natürlich auch der Klassiker jeder Fördervereinsarbeit – die Unterstützung finanzschwacher Familien.

So gesehen geriet die Feier in der Alten Seminarturnhalle fast etwas einseitig – denn naturgemäß präsentierte sich nur der unterstützte Kulturbereich mit einem Programm-Mix, der vom Solo-Gesang bis zum Poetry-Slam reichte.

Jutta Palzhoff war jedenfalls an dem Abend in jeder Sekunde der Stolz auf diese Schulgemeinschaft, auf diesen Förderverein und vor allem auf die Vielzahl an kreativen jungen Köpfen am OHG anzumerken. Das begann mit dem Engagement der Bühnen-Technik AG und endete bei den Vereinsmitgliedern und der SMV, die bei der Bewirtung und sonstigen Auf- und Abbau-Arbeiten mit anpackten.