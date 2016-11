Nagold HAP Grieshaber neu entdecken

An Ralf Gottschlich, stellvertretender Museumsleiter des Spendhauses Reutlingen, war es, nochmals das Leben und Schaffen des Mannes in Erinnerung zu rufen, der seit 1920 in Reutlingen wirkte und dem neben aus derselben Stadt stammenden Wilhelm Laage (1868-1930) im Spendhaus eine Dauerausstellung gewidmet ist.

Angesichts der Tatsache, dass HAP Grieshaber in seinem Leben weit über 1200 Werke schuf, könne die Ausstellung in der Volksbank-Hauptstelle freilich nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, indes mitunter verbunden mit dem einen oder anderen Aha-Erlebnis: "Er ist nicht nur ein Künstler, der schöne Werke geschaffen hat, sondern mit jedem Werk auch eine eigene Botschaft verband."

HAP Grieshaber neu entdecken, wie Gottschlich einlud, kann man noch bis 6. Dezember in der Volksbank zu den üblichen Öffnungszeiten. Die nächste große Kunstausstellung, die am 10. März nächsten Jahres in Herrenberg präsentiert wird, zeigt einen Querschnitt der vorangegangen 49 Kunstschauen der Bank, darunter Werke von Chagall, Picasso, Otto Dix und Andy Warhol. Ab 12. Mai, dann wieder in Nagold, huldigt man dem Oeuvre des Pop-Art-Künstlers James Rizzi.

Mit noch größerem Andrang rechnet man bei zwei Mitgliederveranstaltungen, für die man gleich die Nagolder Stadthalle buchte: Am 13. Dezember spricht EU-Kommissar Günther Oettinger auf Einladung der Volksbank zum Thema "Quo vadis Europa?", am 23. Januar referiert die streitbare evangelische Theologin Margot Käßmann über "Was wirklich zählt: christliche Werte in unserer Gesellschaft."