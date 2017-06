Nagold Handorgel für die große Orgel

Das Konzert ist quasi der Sargnagel für die Schuldentilgung: Am 9. Juli feiert die Kirchengemeinde die Schuldenfreiheit (was das Orgelprojekt angeht) in einem musikalischen Gottesdienst mit Kantorei und Bläsern.

Der ehemalige Nagolder Stadtpfarrer Achim Esslinger studierte vor seiner Theologenlaufbahn Akkordeon und spielt bis heute in einem Akkordeon-Orchester. Sein Vorschlag, dass die Handorgeln ein Konzert für die Stadtkirchenorgel spielen könnten, wurde angenommen. Das Akkordeon-Orchester der Chorgemeinschaft Köngen und das Harmonika-Orchester Uhingen samt einigen Projektmusikern ergeben ein stattliches Ensemble mit rund 50 Spielern, welche ein fulminantes Programm klassischer Komponisten spielen: Symphoniesätze von Beethoven, Brahms, Dvorak und Schubert erwartet man eher in den Konzerten des Kammerorchesters oder des Symphoniekonzerts der Stadt. In diesem Sound haben das wohl bislang die allerwenigsten gehört. Thomas Bauer ist der Dirigent und Arrangeur, welcher den Amateurmusikern die Stimmen "auf den Leib schreibt".

Achim Esslinger spielt natürlich auch mit, und weil er schon da ist, hält er morgens ab 9.30 Uhr auch den Gottesdienst in der Stadtkirche. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei; es wird darum gebeten, dem Benefizansinnen gemäß eine Spende einzulegen.