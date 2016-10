Nagold H&M

"Der Anker" soll halt schon was ganz Besonderes werden, denn: "Wir lieben es, mit unseren Bauten Preise zu gewinnen", sagt Projektentwickler Tiryaki sehr selbstbewusst. Mit einigen, bereits realisierten Projekten sei das auch schon gelungen. Und auch "Der Anker" könnte ein Anwärter darauf werden, künftige Preis für sich einheimsen zu können. Ganz sicher spiele die gewählte, außergewöhnlich hochwertige Architektur und Gestaltung aber eine entscheidende Rolle dabei, den künftigen Hauptmieter – eben "H&M" – hierher nach Nagold gelockt zu haben, denn dieser Standort habe sich in einem internen Ranking gegen ebenfalls zur Diskussion stehende Ansiedlungen in Herrenberg, Horb oder auch Freudenstadt durchsetzen können.

Genau 1730 Quadratmeter wird "H&M" künftig im "Anker" belegen – wie gesagt, auf insgesamt drei Etagen, "die alle durch Rolltreppen zugänglich sein werden". Untergeschoss und Erdgeschoss werden dabei im Gebäude 1 und 2 genutzt, das dritte Geschoss nur zum ZOB hin im ersten Gebäude. Die weitere Nutzung der drei Gebäude sieht 305 Quadratmeter Büroflächen vor sowie weitere 1600 Quadratmeter für Wohnungen, aufgeteilt in 15 Wohneinheiten "vom kleinen Apartment bis zur Luxus-Penthouse-Wohnung" mit Blick auf die Waldach und Burg. Außerdem gibt es für die künftigen Bewohner 21 Tiefgaragenplätze im hinteren Bereich des ersten Untergeschosses.

Auf rund 15 Millionen Euro Gesamtvolumen werde sich das Investment am Ende belaufen, rechnet Projektentwickler Tiryaki. Eine eigene Gesellschaft dafür wurde bereits gegründet, die "Anker Projekt GmbH & Co. KG" mit Sitz in Freudenstadt.

Wann Baubeginn sein wird, ist allerdings noch offen – entsprechend auch der Fertigstellungstermin. Der Bauantrag sei zwar schon Ende letzten Jahres gestellt worden, aber die Verhandlungen mit der Stadt und der LBBW seien "zäh" gewesen und hätten sich "lange hingezogen" – der Projektbeginn datiere immerhin zurück bis ins Jahr 2013. Eine "Kröte", die die Bauherren in dieser Zeit zu schlucken hatten: "Aus unserer Sicht hätte das Gebäude 1 genau an dieser Stelle gut eine sechste Etage verkraften können." So aber wird Gebäude 1 nach den Wünschen der Stadt nur fünf (Hoch-)Geschosse erhalten, die beiden anderen Gebäude je vier (plus den Tief-Geschossen).

Aktuell warte man jetzt auf die Freigabe des eigens modifizierten Bebauungsplans und die dann folgende Baugenehmigung, parallel arbeite man aber auch bereits an den Ausschreibungen. Wenn alles gut laufe, könne man noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen, sonst im ersten Quartal 2017. Hoffnung sei, nach 16 bis 18 Monaten Bauzeit "Mitte 2018" die Mieter einziehen zu lassen.

Hennes & Mauritz, H&M, ist ein schwedisches Textil­han­dels­unternehmen mit Sitz in Stockholm. Es wurde 1948 gegründet und hat heute weltweit etwa 132 000 Beschäftigte in 69 Ländern. Im Jahr 2014 erwirtschaftete es einen Umsatz von knapp 20 Milliarden Euro. Etwa ein Viertel des Umsatzes wird in Deutschland umgesetzt, womit Deutschland als wichtigster Markt des Unternehmens gilt. Die erste deutsche Filiale eröffnete 1980 in Hamburg. Im Oktober 2007 wurde die Rechtsform der deutschen Gesellschaft von der GmbH zur H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG vollzogen. Hatte H&M im Jahr 2009 noch 362 Niederlassungen in Deutschland, waren es 2014 bereits 440. Die Zahl der Beschäftigten lag 2014 in Deutschland bei knapp über 14 000.