Nagold - Hinter vorgehaltener Hand hat es in der Stadt längst die Runde gemacht: "H&M" – ausgeschrieben: Hennes & Mauritz – kommt nach Nagold. Und wie: Über 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche auf drei Etagen in allerfeinster Lage – im Neubauprojekt "Anker" direkt am Waldach-Ufer. Weitere Informationen folgen.