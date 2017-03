Nagold Gut gerüstet für das Frühlingskonzert

Am Freitagabend startete das Holzregister mit seiner intensiven Probenarbeit. Einzelne Passagen in den Registern und ein gemeinsames Holzbläserstück, worauf sich die Besucher jetzt schon freuen dürfen, wurden ausführlich geprobt und verfeinert.

Dirigentin Heidi Watz war sehr zufrieden

Am Samstagmorgen um 10 Uhr begann das gemeinsame Proben mit allen Musikern im Vereinsraum der Fritz-Ziegler-Halle. Es ging am Probewochenende hauptsächlich darum, in voller Besetzung alle Stücke durchzuspielen und den Ansatz zu verbessern. Natürlich befasste sich die Kapelle auch ausführlich mit dem Thema Dynamik in den einzelnen Stücken. Geprobt wurde bis 17.30 Uhr mit einer gemeinsamen Mittagspause im Vereinsraum. Am Abend trafen sich noch einige Musiker mit Partnern zum gemütlichen Ausklang in der Linde in Emmingen.