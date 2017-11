Nagold Gut, dass man miteinander geredet hat

Das Rezept des knapp 50-Jährigen in seiner Trainingsjacke ist so simpel wie erfolgreich. Er quatscht die Leute von der ersten Reihe ab rückwärts einzeln an. Er fragt sie aus, nach Name, Beruf, Begleitung und quasselt, witzelt und blödelt dann rum, solange die Partner was Verwertbares hergeben. Es ist eine Mischung aus Jesus-Live-Predigt für gute Laune und Lebensfreude und aus Theatersport-Improvisation, wie sie erst vor kurzem in Nagold zu Gast war. Sascha Korf hat genau das gelernt, beim Impro-Guru Keith Johnstone im kanadischen Calgary.

Ritter des harmlosen Spontanhumors

Nicht nur an Tagen wie diesem ist das aber Glückssache und Formsache. Die Form bei Korf war... naja. Und beim Publikum... auch naja. Aber ein Glücksgriff gelingt dem Ritter des harmlosen Spontanhumors auf jeden Fall. Einen Familientisch in der ersten Reihe verbandelt er mit einer Solobesucherin gleichen Nachnamens von viel weiter hinten. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass es zwischen Herrenberg und Effringen verwandtschaftliche Beziehungen um ein paar Ecken und Opas herum gab. Na sowas!