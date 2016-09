Nagold Großmann ist der einzige Kandidat

Damit ist klar: Auf dem Stimmzettel zur OB-Wahl wird nur ein Name stehen – nämlich der des Amtsinhabers: Jürgen Großmann, von Beruf Oberbürgermeister, geboren im Jahr 1962 und wohnhaft in Altensteig.

Es war die Aufgabe des gestern Abend tagenden Gemeindewahlausschusses, sich mit Formalien wie diesen zu beschäftigen. Unter Leitung von Wahlleiter Bürgermeister Hagen Breitling sichteten die Vertreter der Ratsfraktionen alle offiziellen Papiere, die im Rathaus rund um die OB-Wahl eingegangen waren. So zum Beispiel auch die Unterlagen von Alfred Wilhelm aus Neuweiler. Dessen Bewerbung war bereits am 19. August eingegangen. Es fehlten allerdings noch die Unterstützungsunterschriften. 50 solcher Unterstützer sind gefordert – nur 19 offizielle Formblätter waren bis vergangenen Montag im Rathaus eingegangen. Zu wenig, das sah auch Wilhelm so und zog seine Bewerbung zurück.

Dem Gemeindewahlausschuss oblag es gestern auch, die Modalitäten für die offizielle Kandidatenvorstellung am Freitag, 30. September, festzulegen: Dem einzigen Kandidaten, OB Großmann, wird in der Stadthalle eine Redezeit von 30 Minuten gewährt, danach folgt eine maximal einstündige Fragerunde. Beginn ist um 19 Uhr. Der Ausschuss beschloss außerdem, einen Buszubringer aus den Ortsteilen anzubieten. Und angesichts der überschaubaren Kandidatenmenge wird auf eine Übertragung in die benachbarte Mensa verzichtet.