Nagold Großer Erfolg

Nagold (hof). Gleich auf zwei Bühnen präsentierten sich am Wochenende insgesamt 36 Live-Acts in Nagold. So traten die Akteure nicht nur auf der Bühne in der Alten Seminarturnhalle auf. Im ehemaligen Posthof hatte das Team des Fördervereins auch eine professionelle Außenbühne stehen – genau das richtige für einen launigen Sommerabend mit guter Live-Musik.

Die Abwechslung ist denn auch die Besonderheit bei diesem Festival. Mindestens eine Bühne ist stets bespielt, oft gibt es auch eine Show auf beiden Bühnen. Und so pilgerten die Besucher zwischen den Bühnen hin und her und genossen die handgemachte Musik der Akteure.